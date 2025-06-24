بوغالي يصل نواكشوط في زيارة رسمية

حلّ مساء الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وجاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة تلقاها رئيس المجلس الشعبي الوطني من نظيره، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب مكت.

حيث كان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار نواكشوط الدولي، كل من محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية. وسفير الجزائر لدى موريتانيا.

وستشكل هذه الزيارة التي ستستغرق أربعة أيام، فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا بحث سبل تعزيز التنسيق وترقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني.

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