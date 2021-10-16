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بوغالي يضع إكليلا من الزهور عند جدارية المنفيين ويترحم على الشهداء

بقلم نادية بن طاهر
بوغالي يضع إكليلا من الزهور عند جدارية المنفيين ويترحم على الشهداء
رئيس المجلس الشعبي الوطني يضع إكليلا من الزهور عند جدارية المنفيين
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وضع ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، إكليلا من الزهور عند الجدارية المخلدة لذكرى المنفيين.

وقرأ بوغالي، فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الجزائر لاسيما منهم الذين سقطوا قتلا بالرصاص أو غرقوا في نهر السين أثناء مظاهرات 17 أكتوبر 1961.

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اكليل من الزهور

اكليل من الزهور

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