بوغالي يعزي رئيس مجلس النواب الليبي في ضحايا الفيضانات

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رسالة تعزية ومواساة إلى نظيره المسـتشار عـقـيلة صالح عـيسى رئيس مجلـس النواب لدولة ليبيا، إثر السيول والفيضانات التي ضربت عدة مناطق في ليبيا.

وكتب بوغالي في رسالته “تلقيت ببالغ الحزن والأسى خبر السيول والفيضانات التي أصابت عدة مناطق في دولة ليبيا الشقيقة. وخلفت العديد من الضحايا والجرحى، وأمام هذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن أتقدم إلى معاليكم باسمي الخاص. ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة”.

أضاف “وإنني أعرب لسيادتكم ومن خلالكم لكافة أسر الضحايا والمصابين عن تضامننا الكامل مع الشعب الليبي الشقيق. سائلا المولى العلي القدير أن يعينكم على تجاوز هذه المحنة العصيبة”.