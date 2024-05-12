بوغالي يعزي عائلات الأطفال الغرقى بشاطئ الصابلات

عزى، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الاحد، عائلات الأطفال الذين غرقوا يوم أمس السبت بشاطئ منتزه “الصابلات”.

وجاء في نص التعزية عبر حسابه في منصة X:

“إنها لفاجعة أليمة أن نفقد خمسة أطفال غرقا في البحر ! ، ولا نقول إلا ما يرضي الله

“إنا لله وإنا إليه راجعون” نسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويجعلهم لأهليهم ذخرا يوم القيامة، وأن يعجّل العافية لأترابهم الذين يعالجون في المستشفى. جبر الله مصاب العوائل ورزقهم الصبر وحسن العزاء”