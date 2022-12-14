بوغالي يعزي عائلات ضحايا حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي برسالة تعزية ومواساة لعائلات ضحايا حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بين بلدية المسيلة وشلال في ولاية المسيلة.

وكتب رئيس البرلمان في تغريدة له عبر حسابه على التويتر “تلقيت بتأثر عميق نبأ حادثي المرور بولاية المسيلة واللذين خلفا اثنتي عشرة ضحية وأمام هذا المصاب الأليم أعزي إخوتنا أهالي الضحايا، داعيا الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يرحم المتوفين، ويشافي المصابين.” “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وخلف حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بين بلدية المسيلة وشلال في ولاية المسيلة وفاة 9 أشخاص وإصابة 40 اخرين بجروح.