بوغالي يعزي عائلات ضحايا حرائق الغابات

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أصالة عن نفسه ونيابة عن نواب المجلس. برسالة تعزية ومواساة إلى عائلات المواطنين من المدنيين والعسكريين. الذين استشهدوا إثر الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات من الوطن.

و جاء في برقية التعزية: “تلقينا نبأ التحاق شهداء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن من عسكريين ومدنيين بالرفيق الأعلى. بقلوب متفطرة مفجوعة، ونفوس متوجعة ملتاعة، وليس لنا من وسع غير الرضا بقضاء الله والرجاء باللطف فيه”.

و أضاف بوغالي قائلا: “وأمام هذا المصاب الجلل الذي ألم بنا، نتوسل إلى الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته وكريم عفوه ومغفرته. وأن يغدق على أهلهم بشآبيب الصبر الجميل والسلوان الحسن”.

و استطرد بالقول في ختام رسالته: “إنني أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس الشعبي الوطني, نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلات الضحايا. وللمؤسسة العسكرية قيادة وأفرادا، راجين من الله أن يحشر ضحايانا في زمرة الأنبياء والشهداء والمرابطين في سبيله. وأن يعجل بشفاء المصابين بحرائق النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه”.