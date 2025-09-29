بوغالي يعزي عائلة الفنان الرّاحل فوزي صايشي

تقدّم إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بخالص عبارات التعزية والمواساة إلى عائلة الفنان الراحل فوزي صايشي المعروف بـ “رميمز”، الذي رحل اليوم إلى دار البقاء تاركا خلفه للفن الجزائري إرثا مميزا من الأعمال التي لا يزال أثرها باقيا في قلوب جمهوره ومحبيه.

وأعرب بوغالي عن تضامنه مع أسرة الفقيد وكل الأسرة الفنية في هذا المصاب الجلل، راجيًا من المولى عزّ وجلّ. أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ورفاقه جميل الصبر والسلوان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور