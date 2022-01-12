بوغالي يعزي عائلة المجاهد عثمان بلوزداد

طالع أيضا: وفاة المجاهد الليبي محمد عمر أحمد قنص

توفي المجاهد الليبي محمد عمر أحمد قنص, المدعو ولد حمو محمد، والذي شارك في الثورة التحريرية المجيدة، عن عمر ناهز 84 سنة.

وتقدم القنصل العام للجزائر بطرابلس, عيسى رماني، باسم المسؤولين الجزائريين والأسرة الثورية، بخالص التعازي إلى عائلة المجاهد الفقيد.

وأورد القنصل، إن الفقيد جسد بصدق وشرف, أسمى معاني تضامن الشعب الليبي العريق مع قضية الجزائر العادلة ضد الاستعمار الفرنسي.

كما أضاف أن الراحل سيبقى أبدا مثالا حيا من بين العديد من المواقف التي يسجلها تاريخ علاقات الأخوة والتضامن والتعاون ما بين الشعبين الشقيقين.

كما جدد القنصل العام دعم وثقة الجزائر في قدرة الشعب الليبي الشقيق على تحقيق أهدافه قريبا في الاستقرار والأمن والازدهار.

ربيقة يعزي في وفاة المجاهد عثمان بلوزداد

قدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد أحد مفجري الثورة التحريرية المجاهد عثمان بلوزداد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 93 سنة .

وقال الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:”ان لله وإنا إليه راجعون.. انتقل اليوم، إلى رحمة الله تعالى، آخر عضو من أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية. الذين حدّدوا مصير الشعب الجزائري وصنعوا تاريخ الجزائر المعاصر ووضعوا حدا فاصلا بين مرحلة وأخرى.”

قبل أن يضيف ربيقة:”المجاهد الرمز عثمان بلوزداد، عليه رحمة الله، من الرجال الذين آلوا على أنفسهم أن يطوّعوا التاريخ حين أدركوا بوعيهم وبصيرتهم أن الاستعمار لايمكن أن يظلّ جاثما بكلكله على أرض الجزائر الشامخة، فجعل سي عثمان من حياته ورفاق ودربه مشروعا للتحرّر من أغلال المستعمر.”

وواصل ذات المتحدث: “يرحل عنا الرمز سي عثمان الذي نذر نفسه ونفيسه فداءً للوطن.. ستظل قيمه ماثلة نستمدّ منها معاني القوة والسمو، وسيبقى للأجيال مبعث الفخر والاعتزاز.”

واختتم الوزير قائلا:”وإذ نعزي أنفسنا وأهله وذويه ورفاقه في الجهاد، فإنني أسأل الله جلت قدرته أن يجعله ممن غشيهم برحمته ويلحقه بالصديقين ورفاقه الشهداء وحسن أولائك رفيقا.”

“فطوبى له وحسن مئاب.. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح الجنان”

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موسى الكوني: ليبيا بحاجة إلى الإستفادة من تجربة الجزائر في النضال والديمقراطية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن بلاده بحاجة إلى الإستفادة من تجربة الجزائر في نضالها وديمقراطيتها ووحدة شعبها.

وقال الكوني في تصريح للصحافة عقب إستقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الشهر الماضي، أن بلاده بحاجة لأن “تتتلمذ من المدرسة “الجزائرية” العريقة في نضالها وفي الوحدة الوطنية لشعبها. وأيضا ديمقراطيتها التي صنعها الشعب الجزائري بإرادته، والتي ساعدت على إستقرار البلاد”.

و أضاف المسؤول الليبي، أن الحديث مع الرئيس تبون كان مطولا ويحمل الكثير من التفاصيل. وأبدى فيه الرئيس كعادته حرصه على أن يعمل كافة الإخوة الليبيين على تعزيز اللحمة الوطنية للشعب الليبي”.

وأكد الكوني، أن الرئيس تبون “ضرب لنا أمثلة عما عاشته الجزائر في المحن التي مرت بها. ولكن كانت الإرادة الوطنية الجزائرية هي التي ساعدت على وحدة الجزائر. وخروجها من كافة الأزمات التي مرت بها منذ حرب التحرير الوطني”.

كما أكد الكوني على إستمرار التشاور والحديث مع الرئيس تبون خاصة في الأيام اللاحقة. التي ستتزامن مع “تنظيم الانتخابات. توحيد الجيش وخروج القوات الأجنبية من ليبيا”.