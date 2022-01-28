بوغالي يعزي في استشهاد ملازم أول وعريف بإن قزام

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة شهيدي الواجب الملازم العامل مرباح الدين سيدهم والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة.

ونشر رئيس البرلمان تغريدة عبر حسابه على التويتر ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ استشهاد الملازم العامل مرباح الدين سيدهم والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة في اشتباك مع مجموعة إرهابية وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم لعائلتي الفقيدين ولقيادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي بأحر التعازي سائلا الله أن يتغمدهما برحمته ويسكنهما فسيح جناته.

واستشهد ليلة أمس الخميس، عسكريان على إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين في إن قزام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني. يتعلق الأمر بكل من الملازم العامل سيدهم مرباح الدين و العريف المتعاقد بن عليوة نسيم، رحمهما الله.

العملية أسفرت على القضاء على إرهابيين واسترجاع رشاش ثقيل عيار (12.7 ملم). مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، سيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يبعث رسالة تعزية في استشهاد ملازم أول وعريف

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعث برسالة تعزية في استشهاد ملازم أول وعريف بإن قزام هذا مضمونها:

“بقلب محتسب وصابر، تلقيت نبأ استشهاد الملازم العامل مرباح الدين سيدهم. والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة، خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية على الحدود الوطنية. بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.

كما أضاف رئيس الجمهورية “على إثر هذا المصاب الجلل. أتقدم إلى عائلتي الفقيدين، وإلى أسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله عز ّوجلّ أن يتغمدهما برحمته الواسعة، ويسكنهما فسيح جناته. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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