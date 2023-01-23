بوغالي يعزي في استشهاد 3 ضباط إثر تحطم مروحية بعين الدفلى

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي بتعازيه الخالصة لقيادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي ، ولعائلات العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة الذين استشهدوا إثر تحطم مروحية بضواحي العطاف ولاية عين الدفلى.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، كتب بوغالي:” أتقدم باسمي الخاص ونيابة عن كل نواب المجلس بأصدق التعازي وأخلص المواساة لقيادة الجيش الوطني الشعبي ولكل أفراده، ولعائلات الشهداء الثلاث الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى إثر تحطم المروحية خلال مهمهة تدريبية. ” إنا لله وإنا إليه راجعون”