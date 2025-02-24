بوغالي يعزي في استشهاد 3 عسكرين إثر فيضانات عين تموشنت

تقدم إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بتعازيه الخالصة لعائلات العسكريين التابعين لفرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تموشنت الذين وافتهم المنية بعدما جرفتهم فيضانات واد عبابسة.

وجاء في تعزية بوغالي عبر صفحته الرسمية على منصة X ” بقلوب يملؤها الحزن، ننعي شهداء الواجب من أبناء الجيش الوطني الشعبي. الذين وافتهم المنية أثناء أداء مهامهم”. وأضاف “بهذه الفاجعة الأليمة، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلاتهم. ولمستخدمي الجيش الوطني الشعبي، سيظل الوطن يعتز بتضحيات أبنائه الأوفياء”.

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