بوغالي يعزي في ضحايا حادث وادي الحراش

عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن بالغ تأثره وأساه إثر الحادث المأساوي الذي وقع، مساء أمس الجمعة بوادي الحراش بالجزائر العاصمة، جراء سقوط حافلة لنقل المسافرين فيه.

وتوجه بوغالي، في رسالة التعزية، بالدعاء بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالشفاء العاجل للمصابين، وبالصبر والسلوان لعائلاتهم وذويهم. مؤكدا تضامنه الكامل معهم في هذه المحنة الأليمة.

وكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : “تلقيت بتأثر وأسى نبأ الحادث المؤلم الذي وقع بوادي الحراش إثر سقوط حافلة نقل. دعواتي بالرحمة والغفران للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. والصبر الجميل لأهلهم وذويهم. إنا لله وإنا إليه راجعون”.