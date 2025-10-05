بوغالي يعزي في وفاة أحمد طالب الإبراهيمي

قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تعازيه في وفاة المجاهد والدبلوماسي الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي. الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 93 سنة.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي، عبّر بوغالي عن بالغ تأثره بهذا المصاب الجلل، حيث قال : “بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره. ننعى ببالغ الحزن والأسى رحيل المجاهد والسياسي الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الذي أفنى حياته في خدمة الوطن والدفاع عن مبادئ ثورته المجيدة. وساهم بفكره ومسيرته في بناء الدولة الجزائرية المستقلة”.