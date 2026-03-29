بوغالي يعزي في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي تعازيه في وفـاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وجاء في برقية التعزية “رحل عن وطنه المجاهد، الرئيس الأسبق اليامين زروال، فتركت خطواته صدى الوفاء في قلب الجزائر. وذكراه نورًا يضيء دروب التاريخ”.

“: نرفع أحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرته الكريمة وإلى الشعب الجزائري العظيم، سائلين الله أن يرحمه رحمة واسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه عن وطنه خير الجزاء على كل ما قدّمه من تضحيات… إنا لله وإنا إليه راجعون.

