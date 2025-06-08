بوغالي يعزي في وفاة الصحفي عبد الرحمن مخلف

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بتعازيه الخالصة إلى الأسرة الإعلامية وعائلة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد الرحمن مخلف. الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 88 عاما.

وأعرب بوغالي عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في وفاة الراحل عبد الرحمن مخلف. الذي يعد من الرموز الإعلامية الوطنية التي ساهمت بشكل فعال في بناء الإعلام الجزائري بعد الاستقلال.

وذكر بوغالي بالمسيرة الصحفية للفقيد والتي أثبت خلالها “كفاءته ومهنيته العالية”. مشيرا إلى أنه ترك إرثا إعلاميا غنيا ومساهمات جليلة في مجال الصحافة الوطنية. مما جعله محل احترام وتقدير من قبل زملائه والأجيال اللاحقة للصحفيين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور