 بوغالي يعزي في وفاة العميد بن ديدة محمد

قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تعازيه الخالصة في وفاة العميد بن ديدة محمد. مفتش مديرية العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي، عبّر بوغالي عن عميق تأثره بهذا المصاب الجلل، متقدّمًا بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة. وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وسأل رئيس المجلس الشعبي الوطني المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. وأن يلهم ذويه وزملاءه جميل الصبر والسلوان.