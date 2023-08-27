بوغالي يعزي في وفاة المجاهد بومنجل بولسنان

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بتعازيه الخالصة لعائلة المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني بومنجل بولسنان.

وكتب بوغالي في رسالة تعزيته “بقلب مذعن لمشيئة الله تلقيت نعي المجاهد وضابط جيش التحرير الوطني بومنجل بولسنان رحمه الله الذي أجاب داعي ربه بعد عمر أفناه مدافعا عن بلاده إبان الثورة ومناضلا دؤوبا بعد الاستقلال”.

مضيفا “إن مصابنا في هذا الفقيد الذي خلدت الولاية الثانية مآثره لا يجبره إلا احتساب الأجر واليقين بموعود ربنا للمجاهدين من حياة أبدية وعيش رغيد في جنات النعيم”.

وقال بوغالي أيضا “وإننا إذ نودع اليوم رجلا أبلى في خدمة وطنه بلاء حسنا، فإننا لن نفتاً مذكرين بما قدمه مع من سبقه إلى دار الكرامة بإذن الله، من رفاق دربه من الشهداء والمجاهدين، كي نجعل من سيرتهم منارات نهتدي بها ونستلهم منها ما يشد عزائمنا لمواصلة بناء الجزائر وصونها من كل العاديات”.

كما جاء في تعزية ذات المسؤول “أسأل الله تعالى أن يؤوي الفقيد إلى مستقر رحمته وأن يغدق عليه ما وعد به المجاهدين في سبيله، كما أسأله أن يرزق أهله الصبر ويجزل لهم الأجر ويجعله لهم ذخرا”.