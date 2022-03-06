بوغالي يعزي في وفاة المجاهد سيد علي عبد الحميد

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، تعازيه الخالصة في وفاة المجاهد سيد علي عبد الحميد الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 10 سنة.

وقال بوغالي في منشور له عبر حسابه الرسمي على تويتر:” تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد سيد علي عبدالحميد”.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني:” وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد و لكل الأسرة الثورية، سائلا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. “