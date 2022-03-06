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بوغالي يعزي في وفاة المجاهد سيد علي عبد الحميد

بقلم خالد زوبيري
بوغالي يعزي في وفاة المجاهد سيد علي عبد الحميد
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قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، تعازيه الخالصة في وفاة المجاهد سيد علي عبد الحميد الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 10 سنة.
وقال بوغالي في منشور له  عبر حسابه الرسمي على تويتر:”تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد سيد علي عبدالحميد”.
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني:” وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد و لكل الأسرة الثورية، سائلا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. “

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توفي المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، أحمد طيبي المدعو “سي أحمد التابلاطي”.بعد مسار ثوري حافل.

كما قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، تعازيه في وفاة

ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي.

وجاء رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ انتقال روح  المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي إلى رحمة الله عز وجل”.

كما أضاف: “فبعد مسار ثوري حافل بقي الفقيد وفيا لرسالة الشهداء من خلال تدوينه ومساهمته في عديد النشاطات

والفعاليات التاريخية لاسيما على مستوى المؤسسة الرابعة التاريخية”.

وتابع: “وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن اتقدم إلى عائلته الكريمة وذويه وكل رفقائه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة،

راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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