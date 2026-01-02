بوغالي يعزي في وفاة المجاهد والمؤرخ محمد حربي

بعث رئيس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الجمعة، برسالة تعزية إلى أسرة المجاهد والمؤرخ محمد حربي، الذي وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر ناهز 93 سنة.

وكتب بوغالي على صفحته الرسمية على فيسبوك :”أتقدم بأخلص عبارات التعزية إلى عائلة المؤرخ والمجاهد المرحوم محمد حربي، أحد أعلام التاريخ والفكر في الجزائر, الذي كرس مسيرته للنضال والبحث وإثراء الذاكرة الوطنية”.

وأضاف يقول: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.