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بوغالي يعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
بوغالي يعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي
ياسف سعدي
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قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي اليوم السبت، تعازيه لأسرة الراحل  المجاهد ياسف سعدي الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وقال بوغالي في رسالة التعزية:”ببالغ  الحزن و الأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الكبير ياسف سعدي.”

وأضاف:” وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم باسمي وباسم نواب المجلس الشعبي الوطني لعائلتة و لكل الأسرة الثورية بخالص التعازي  راجيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جنانه و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان.”

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