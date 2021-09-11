بوغالي يعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي اليوم السبت، تعازيه لأسرة الراحل المجاهد ياسف سعدي الذي وافته المنية أمس الجمعة.
وقال بوغالي في رسالة التعزية:”ببالغ الحزن و الأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الكبير ياسف سعدي.”
وأضاف:” وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم باسمي وباسم نواب المجلس الشعبي الوطني لعائلتة و لكل الأسرة الثورية بخالص التعازي راجيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جنانه و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان.”
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