بوغالي يعزي في وفاة الوزير الأسبق وعضو مجلس الأمة شمس الدين شيتور

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بتعازيه الخالصة إلى عائلة الوزير الأسبق وعضو مجلس الأمة، شمس الدين شيتور، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وجاء في نص التعزية :”ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بأحر التعازي في وفاة شمس الدين شيتور، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي والوزير الأسبق”.

وأضاف بوغالي، بأن الجزائر “فقدت قامة وطنية وعلمية بارزة، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.