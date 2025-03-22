بوغالي يعزي في وفاة جمال مناد

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة فقيد الكرة الجزائرية جمال مناد الذي وافته المنية صباح اليوم.

وجاء في نص تعزية بوغالي “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة أحد صناع أمجاد كرة القدم الجزائرية، جمال مناد. الذي خلّد اسمه في تاريخ الرياضة باسمي وباسم نواب المجلس الشعبي الوطني. أتقدم بأحر التعازي لعائلته وأحبائه. نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته”.

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