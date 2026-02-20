بوغالي يعزّي في وفاة المجاهد والوزير السابق عبد الوهاب بكلي

عبّر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن عميق حزنه وتأثره إثر وفاة المجاهد والوزير السابق والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، المرحوم عبد الوهاب بكلي، وذلك من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”.

واستهلّ بوغالي تغريدته بقول الله تعالى: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً”. معبرا عن تلقيه نبأ الوفاة بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. ومؤكدًا أن الجزائر فقدت برحيل عبد الوهاب بكلي أحد أبنائها الأوفياء الذين جمعوا بين روح المجاهد ووعي المسؤول واهتمام المثقف.

وأشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني في تغريدته بمسيرة الفقيد، الذي كان من أبناء جيل الثورة التحريرية المباركة. حيث حمل أمانة الكفاح دفاعًا عن الوطن. ثم واصل أداء واجبه بعد الاستقلال من خلال تقلّد عدة مسؤوليات في مؤسسات الدولة. من بينها توليه وزارة السياحة، مساهمًا في ترقية القطاع وتعزيز دوره ضمن مسار التنمية الوطنية.

كما نوّه بوغالي بالدور الذي اضطلع به الراحل نائبًا في المجلس الشعبي الوطني. حيث حظي بثقة الشعب وكان صوتًا مدافعًا عن قضايا الوطن. ومشاركًا في أداء المهام التشريعية والرقابية بروح المسؤولية والالتزام بخدمة الصالح العام.

ولم يغفل رئيس المجلس الإشارة إلى اهتمام الفقيد بالتوثيق والكتابة. إذ حرص على تدوين شهاداته وانطباعاته حول محطات من تاريخ الجزائر، مساهمًا بذلك في إثراء الذاكرة الوطنية والحفاظ عليها.

واختتم إبراهيم بوغالي تغريدته بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وأن يلهم أسرته ورفقاء دربه جميل الصبر والسلوان. مؤكدًا أن رحيله يُعدّ خسارة لأسرة الثورة ولمؤسسات الدولة الوطن.