بوغالي يلتقي بمسقط وزيري النقل والطاقة لسلطنة عمان

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, اليوم الثلاثاء بالعاصمة العمانية, مسقط, وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الطاقة والمعادن لسلطنة عمان, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وخلال اللقاء الذي جمعه بوزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, سعيد بن حمود المعولي, استعرض بوغالي “واقع وآفاق قطاعات النقل والاتصالات والرقمنة في الجزائر”, مبرزا “حرص رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على تنميتها وتطويرها”.

وأعرب في هذا السياق عن أمله في “إتاحة المزيد من الفرص لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة عن طريق تسطير برامج عمل مشتركة”.

من جهته, أثنى سعيد بن حمود المعولي على “العلاقات الجزائرية العمانية المتجذرة في التاريخ”, مشيدا بـ”دور الجزائر الرائد في دعم القضايا العادلة, لاسيما في العالمين العربي والإسلامي”.

واستعرض التجربة العمانية في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, معربا عن “رغبته في الاستفادة من التجارب الجزائرية في مختلف المجالات، خاصة في مجال الفضاء”.

وخلال لقائه بوزير الطاقة والمعادن للسلطنة, سالم بن ناصر العوفي، أبرز بوغالي “الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجال الطاقة والمعادن”, مؤكدا أنها “تسمح بتوسيع علاقات التعاون والشراكة, لاسيما في ظل الطموح الذي يحدوهما لتطوير اقتصادهما وتنويع مصادر الثروة فيهما”.

ودعا في هذا الصدد إلى “تجسيد شراكات حقيقية وتبادل الاستثمارات، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين”، معربا عن “استعداد البرلمان الجزائري لمرافقة ودعم هذا التوجه من خلال تعزيز قنوات الحوار والعمل المشترك”.

بدوره, استعرض سالم بن ناصر العوفي تجربة سلطنة عمان في مجال “استكشاف واستغلال المواد البترولية والغازية”, مشيرا إلى “وجود مجالات عديدة للاستثمار المشترك في قطاعات الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة والهيدروجين”, لاسيما -كما قال– وأن الجزائر تعد من “أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم”.

وعقب ذلك, أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني والوفد المرافق له زيارة مجاملة إلى المفتي العام لسلطنة عمان, الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي, قبل أن يلتقي بمقر سفارة الجزائر ممثلين عن الجالية المقيمة بالسلطنة, وفقا لذات المصدر.