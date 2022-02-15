بوغالي يلتقي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، برئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.

ويأتي هذا على هامش، مشاركته في أشغال مؤتمرين برلمانيين عربيين بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن جهته، كتب رئيس البرلمان العربي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها:” سعدت اليوم باستقبال إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية عقب وصوله مطار القاهرة للمشاركة في المؤتمر 4 لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد يوم السبت المقبل الموافق 19 فيفري الجاري بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

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يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بالقاهرة، على رأس وفد من الغرفتين، في أشغال مؤتمرين برلمانيين عربيين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، سيشارك بوغالي على رأس الوفد في كل من المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي. المقرر عقده يومي 17 و18 فيفري الجاري.

وكذا المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية المقرر يوم 19 من نفس هذا الشهر.

كما سيكون لرئيس المجلس تدخل في أشغال المؤتمرين، وسيجري عددا من المباحثات على هامشها مع بعض من نظرائه.

وستكون هذه المشاركة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم المنطقة العربية.

كما ستشكل سانحة لبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال البرلماني.

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