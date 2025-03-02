بوغالي يلتقي رئيس برلمان الميركوسور

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوم أمس السبت، لقاء مع رئيس برلمان الميركوسور “البرلاسور”، أرليندو شيناغليا.

وجاء هذا اللقاء، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، على هامش تمثيل بوغالي، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية.

وناقش الطرفان سبل تفعيل التعاون المشترك وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على أهمية الدبلوماسية البرلمانية، مشددين على دور البرلمانات في ترسيخ جسور التواصل بين الدول ودعم السياسات التي تخدم التنمية والاستقرار.

كما أبدى الطرفان حرصهما على تفعيل التعاون بين الهيئتين البرلمانيتين. عبر تبادل الزيارات والخبرات، وتنسيق المواقف في القضايا ذات البعد الإقليمي والدولي.

وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات، لا سيما في مجال السياسات الاقتصادية. حيث ناقش الطرفان التجارب الناجحة في مجالات الاستثمار، والتجارة، والتنمية المستدامة.

كما شدد الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية. وذلك من خلال مواقف موحدة تعكس المصالح المشتركة وتساهم في تعزيز التعاون جنوب-جنوب. والدفاع عن القضايا العادلة في المنظمات البرلمانية الدولية.