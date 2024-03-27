بوغالي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي بجنيف

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس الثلاثاء، بجنيف، رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي JERRy BUTTIMER ووفدا يضم أعضاء من غرفتي البرلمان الإيرلندي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تطرف الطرفان في هذا اللقاء الى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة فيما تعلق بالعمل البرلماني.

كما تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما تعلق بالنزاع في الساحل والقضية الفلسطينية والنزاع الروسي الأوكراني.

وقد أشاد الجانب الإيرلندي بدور الجزائر الكبير في حل النزاعات سلميا في إفريقيا ومقاربتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما عبر الجانبان إلى تطلعهما لفتح سفارة لإيرلندا في الجزائر قصد تسهيل التواصل وتعزيز العلاقات بين البلدين.