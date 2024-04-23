بوغالي يلتقي نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني بمسقط

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بالعاصمة العمانية مسقط، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الشيخ أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد.

وحسب بيان للمجلس، استعرض بوغالي خلال هذا اللقاء، علاقات التعاون والأخوة بين الجزائر وسلطنة عمان. لاسيما وأن البلدين يسعيان، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصاحب السمو السلطان هيثم بن طارق. إلى تعزيز وتوسيع العلاقات لتشمل مختلف المجالات وفق نظرة استشرافية حكيمة.

كما أكد أن الزيارة التي يقوم بها إلى السلطنة على رأس وفد من النواب. تندرج في إطار تعزيز قنوات التشاور والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، بالإضافة إلى بحث سبل توطيد هذه العلاقات.

وبالمناسبة، قدم رئيس المجلس التعازي للسلطنة في ضحايا الفيضانات التي مست بعض المناطق في البلاد. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جهته، أشاد الشيخ أسعد بن طارق بمستوى علاقات الأخوة والصداقة التاريخية والتفاهم الكبير الذي يجمع البلدين”. معتبرا ثورة التحرير الجزائرية “قدوة للكفاح من أجل التحرر.

وأثنى في هذا السياق على مواقف الجزائر المشرفة في مختلف المحافل الدولية. معربا عن أمله في تعزيز وتوطيد العلاقات عن طريق تبادل زيارات العمل واستغلال فرص الاستثمار. في البلدين لإنجاز مشاريع مشتركة، حسب البيان نفسه.

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