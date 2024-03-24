بوغالي يلتقي نظيرته المكسيكية بجنيف

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأحد، بجنيف، رئيسة مجلس النواب المكسيكي، مارسيلا غيروكاتسيو، وذلك على هامش أشغال الدورة العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي.

وحسب بيان للمجلس، استعرض الطرفان، خلال اللقاء، واقع العلاقات الثنائية، وبحثا مستوى التعاون الذي يجمع البلدين على شتى الأصعدة.

كما تطرقا إلى سبل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للارتقاء به إلى مستوى طموح البلدين.

وأكد بوغالي أن الجزائر خطت خطوات كبيرة بعد الاصلاحات الكثيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية. واستعرض ما تحقق من نتائج إيجابية بفضل ذلك. موضحا بشكل خاص الفرص التي أتيحت للنساء من أجل تقلد مناصب هامة لاسيما في مجالي الصحة والتعليم.

ومن جهتها، أشادت رئيسة مجلس النواب المكسيكي، بمتانة العلاقات بين البلدين. ودعت إلى فتح حوار سياسي وبرلماني بين البلدين لترقية العلاقات الثنائية. وانتهزت السانحة للتطرق إلى موضوعات متنوعة، كان من أبرزها تمكين المرأة من ولوج آفاق العمل السياسي.

وبخصوص البند الطارئ المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، أوضحت السيدة غيروكاتسيو أن بلادها أكدت بشكل صريح أن ما يجري في القطاع حرب غير عادلة وغير متكافئة وأن وقف إطلاق النار بات أمرا حتميا.

وبدروه، أشاد رئيس المجلس بموقف المكسيك من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وأردف موضحا بأن الجزائر تدعم جنوب إفريقيا فيما تعلق بالبند الطارئ حول غزة وذلك نظرا لموقفها التاريخي في محكمة العدل الدولية.

وتابع مؤكدا أن مجلس الأمن أصبح عاجزا عن إيجاد حلول للقضايا والنزاعات في عديد المناطق ولذلك بات من الضروري إعادة النظر في النظام الدولي الحالي.