بوغالي يلتقي وزير الصحة الأردني

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة عمان، وزير الصحة الأردني فراس إبراهيم الهواري.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الصحة. لاسيما من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة. وإتاحة الفرص من أجل تبادل الخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع.

وبالمناسبة، قدم وزير الصحة شروحات وافية عن واقع القطاع وما يشهده من تطور. لاسيما فيما يخص معالجة الكثير من الأمراض المستعصية.

ومن جهته، تطرق بوغالي، إلى واقع العلاقات المتميزة بين البلدين. وحث على مواصلة مسار تطويرها والرقي بها بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي ذات السياق، استعرض رئيس المجلس الإصلاحات التي تشهدها الجزائر خاصة بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية من أجل تطوير القطاع.

موضحا أن الجزائر حققت، تحت قيادته، إنجازاتٍ عديدة، تؤكّد التزام الدّولة بضمان الحق في حماية الصّحة العمومية. والوقاية من الأمراض والأوبئة، والحفاظ على النظام الوطني للرعاية الصحية الـمجانية وترقيته.