بوغالي يندد بعدوان الإحتلال الإسرائيلي على جنين

ندد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على “جنين” بالضفة الغربية في فلسطين. حيث دعا برلمانيي العالم لتنديد بها وإدانتها.

وخلال اشرافه على حفل لتبادل التهاني بمناسبتي عيدي الأضحى والاستقلال. ندد بوغالي بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على “جنين” بالضفة الغربية في فلسطين. حيث دعا برلمانيي العالم لتنديد بها وإدانتها.

كما أكد بوغالي أن الجزائريين هم أدرى الشعوب بمثل معاناة الفلسطينيين. لما عانوه من ويلات الاستعمار الفرنسي الغاشم وبما دفعوه من ثمن غال لاسترجاع الحرية والعودة إلى معالم الهوية.

يشار أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، ترحم على شهداء الجزائر الأبرار وتمنى حياة مديدة لمن بقي منهم وذلك قبل أن يعرج مثنيا على ما شكلته هذه المحطة من نتائج فارقة على تاريخ ومستقبل الجزائر مواقفها من مختلف القضايا الراهنة.