بوغالي ينقل تهاني رئيس الجمهورية للرئيس الفنزويلي

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس، بمقر إقامته لا كاسونا في العاصمة كراكاس. إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري. الذي يمثل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.

خلال اللقاء، هنّأ بوغالي الرئيس الفنزويلي بمناسبة إعادة إنتخابه رئيسًا للبلاد. ناقلا له تهاني وتمنيات الرئيس تبون بالتوفيق والنجاح في مهامه السامية. وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معربًا له، باسم رئيس الجمهورية. عن حرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع فنزويلا في مختلف المجالات.

واستعرض بوغالي العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، وناقش القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. مشيدًا بالمواقف الثابتة لفنزويلا في دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.

كما أكد بوغالي أن الجزائر على استعداد تام لمواصلة وتعزير المبادلات التجارية مع فنزويلا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ رئاسته للبلاد. والرامية إلى تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمارات، خاصة أن الأطر القانونية متوفرة بين البلدين. لاسيما في قطاعات المحروقات والفلاحة والنقل والسياحة.

من جانبه، أعرب الرئيس الفنزويلي عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على المشاركة الجزائرية الرفيعة المستوى في هذا الحدث التاريخي، مشيدا بالتاريخ الثوري العريق للجزائر. كما أكد نوعية العلاقات مع الجزائر، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب بهدف ترسيخ قيم السلم ومحاربة الاستعمار الجديد، من خلال سياسات اقتصادية تضمن الكرامة والسيادة الاقتصادية للدول.

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