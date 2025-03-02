بوغالي ينقل تهاني رئيس الجمهورية لنظيره الأوروغواني 

نقل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تهاني وتحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره الأوروغواني، بمناسبة تنصيبه.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، مثل بوغالي، الرئيس تبون، في مراسم تنصيب الرئيس الاوروغواني الجديد، ياماندو أورسي، التي جرت يوم السبت الفاتح من مارس بالعاصمة الأوروغوانية مونتفيديو.

وخلال مشاركته في هذا الحدث، نقل بوغالي تهاني وتحيات الرئيس تبون إلى نظيره الأوروغواني. متمنيا له النجاح في أداء مهامه الجديدة، ومؤكدا على رغبة الجزائر في تعزيز التعاون مع الأوروغواي. ودعم كل ما من شأنه توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما أعرب الرئيس ياماندو أورسي عن امتنانه الكبير لمشاركة الجزائر في حفل تنصيبه بهذا المستوى الرفيع. مؤكداً استعداده لمواصلة التعاون والتنسيق مع الجزائر في مختلف المجالات والمحافل الدولية.

وجرت مراسم التنصيب في مقر الجمعية العامة للسلطة التشريعية. حيث أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية بحضور عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين. من بينهم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.