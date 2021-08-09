بوغالي يهنئ إطارات وموظفي المجلس بمناسبة رأس السنة الهجرية

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إطارات وموظفي المجلس بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1443.

وكتب بوغالي:” يطيب لي أن أسدي باسمي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعـبي الوطني أخلص الأماني وأطيبها إلى إطارات وموظفي المجلس الشعـبي الوطني. بمناسبة حلول السنة الهـجـرية الجديدة 1443هـ. راجيا لكم جمـيعا دوام الصحة والهناء، وموصول التوفـيق في تحقـيق ما تصبون إليه من خير وصلاح. مبتهلا إلى العلي القـدير أن يكون هـذا العام مـقدم خير وبركة عـلى الشعـب الجزائري وعلى بلادنا العـزيزة. وهي تنعـم بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار”