بوغالي يهنئ التلاميذ والأسرة التربوية بمناسبة الدخول المدرسي

هنا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، كل التلاميذ عبر ربوع الوطن بمناسبة الدخول المدرسي الجديد لحساب السنة الدراسية 2026/2025 وعودتهم إلى مقاعد الدراسة.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي في منصة X (تويتر سابقًا) قال بوغالي: “أكثر من 12 مليون تلميذ يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة. في مختلف ربوع الوطن. نتمنى لهم دخولًا مدرسيًا موفقًا حافلًا بالعطاء والتفوق. كل الدعم لأعضاء أسرة التربية والتعليم على مجهوداتهم المتواصلة لبناء جيل المستقبل”.

وأشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني في رسالته التهنئة هذه بجهود الأساتذة والمربين والإداريين. مؤكدًا أن المدرسة الجزائرية تبقى الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومتنور. وداعيًا إلى تضافر جهود الجميع من أجل توفير تعليم نوعي يواكب تطلعات الأجيال القادمة.

