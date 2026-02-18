بوغالي يهنئ الجزائريين بمناسبة شهر رمضان المبارك 

هنّأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الشعبَ الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، قال بوغالي: إن نسيم الشهر المبارك يجدد قيم الرحمة والمغفرة.

وأضاف بوغالي أنه مع نسيم شهر رمضان المبارك، تتفتح أبواب الرحمة وتشرق أنوار المغفرة.

وبهذه المناسبة العطرة، دعا بوغالي الله عز وجل أن يغمر القلوب بالنور والأرواح بالسكينة، وأن يعيده علينا وعلى الأمة بالخير واليمن والبركات.