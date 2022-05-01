بوغالي يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الفطر
هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وكتب بوغالي عبر حسابه على التويتر “بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأماني لكافة الشعب الجزائري و الامة الإسلامية.”
كما دعا المولى عز وجل ان يعيده علينا بالصحة والخير الكثير قائلا: “داعيا الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والأمن والصحة والسلام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير.”
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قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تهانيه، للشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام.
كما توجه رئيس الجمهورية بتهانيه الى كافة الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجاء في كلمة الرئيس تبون “عيد مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير.اعرب عن خالص التقدير للسلوك التضامني المعهود لدى الجزائريين. وأتوجه بخالص التهاني لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن”.
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رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد. هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. متمنيا له والشعب التونسي كل الخير واليمن والبركات.
بدوره أعرب الرئيس التونسي عن تقديره الكبير على هذه التهنئة الكريمة. سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجزائر وشعبها.
وبالمناسبة تبادل الطرفان الآراء حول بعض المستجدات الاقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تهانيه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. متمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من الهناء والاستقرار.
بدوره قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تهانيه الى نظيره المصري. متمنيا له وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.
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أمير دولة قطر يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية،من أخيه، صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.
كما جاء في بيان للرئاسة:”تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية،من أخيه، صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة،
كما هنّأه فيها، والشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك، معربا له عن خالص تمنياته، بدوام التقدم والازدهار.
من جهته، “أعرب الرئيس، عن امتنانه للتهنئة، واللفتة الكريمة لسمو الأمير، متمنّيا له وللشعب القطري الشقيق، المزيد من الهناء والازدهار والتألّق.”