 بوغالي يهنئ الرئيس تبون على نجاح القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأحد، رسالة تهنئة باسم كافة نواب المجلس إلى رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون.

وذلك بمناسبة نجاح أشغال الدورة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز وهذا نصها:

“يرفع المجلس الشعبي الوطني إلى رئيس الجمهورية هذه التهنئة الخاصة بعد أن أسفرت القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز عن نجاح متكامل الأركان أثبت مرة أخرى قدرة وإمكانيات بلادنا على احتضان المواعيد والأحداث المفصلية الكبرى.

لقد تكللت هذه القمة بالنجاح لأنها برهنت مرة أخرى أن الجزائر الدولة الرائدة في صناعة الغاز، بإمكانها أن تقود وتوجه وتساهم في التوصل إلى حلول لأزمة الطاقة العالمية، لاسيما في ظل الظروف الجيوسياسية التي يعيشها العالم وأمام تذبذب التوزيع وتفاقم الهواجس بشأن تأمين الإمدادات.

إن الجزائر التي تلعب باقتدار دور الممون والشريك الموثوق، تنتهج سبيلا تمليه الحكمة وتكتنفه بصيرة نافذة بشأن تطلعات جميع الأطراف.، وهي واعية بأن التحدي الآن أصبح أكبر مع تعاظم الطلب على الغاز باعتباره مادة حيوية وطاقة نظيفة.

لقد حملت قمة الجزائر تطلعات الدول المنتجة للغاز إلى الواجهة وأبرزت تكتلها كأحد أهم المنظمات على الساحة الطاقوية العالمية التي سيحسب لوزنها الحساب ، ويتوقع لقراراتها الأصداء العالمية مستقبلا.

وإننا إذ نشير باعتزاز إلى نجاح هذه القمة، فإنه لا يفوتنا أيضا أن نلهج بالثناء على تدشين معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى ليقيننا بأنه سيكون في مستوى الآمال المعقودة عليه سواء من جهة تنظيم التوريد أومن جهة تقديم الاستشارة كمركز تكنولوجي قادر على إعداد الدراسات الاستراتيجية التي تمكن دول المنتدى من اتباع الخطط الملائمة للحفاظ على توازنات السوق وحماية الأسعار من التأرجح المهدد لمصالح المنتجين.

نجدد لكم سيادة الرئيس التهاني على ما أوليتموه لهذا الحدث الهام من عناية، ونؤكد لكم مواصلة الدرب خلف قيادتكم من أجل بناء الجزائر التي يحلم بها الشعب المتطلع للتميز والرخاء.”