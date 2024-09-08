بوغالي يهنئ الرئيس تبون

بعث إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني برسالة تهنئة إلى عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية.

وجاء في نص البرقية:”عـلى إثـر إعـلان الـنـتائج المـؤقـتة للانـتـخابات الـرئاسـية الـمـسـبـقة لـيـوم الـسابـع من سـبـتمـبر 2024، يطـيـب لي أن أبعـث إلـيكم بـتهـنـئـتي وأنـتم تـتوجـون بثـقـة الـشـعـب الغـالـية في شخصكم الكريـم، ثـقـة أنـتم أهـل لها وقـد أتـتكـم عـربونا للـمـحـبة وأتـيـتمـوهـا عـلى اقـتـدار كان إخلاصكم للـوطن وتـفانـيكم في خـدمـته شاهـدكم ودلـيـلكم عـلـيه.”

وأضاف بوغالي:” إنها مـحـطة خالدة في حـياة الجـزائـر الـتي حـملـتم مـشـعـل تجديـدها وتـقـويـم مـسارهـا واسـتـعادة قـيمها الحـضارية والأخلاقـية في ظـرف اسـتـثـنائي تـعـيشه الـمعـمـورة، ولـقـد كـنـتـم السـيد الـرئـيس القـائـد الـمـحنك، والأعـرف بـتـطلـعـات الـشـعـب، والأحـرص عـلى مـصالحه، وكـان الـشـعـب الأدرى وهـو يـزكـيكـم، والأوعى وهـو يرد على كل الـمـشكـكين في عـبـقـريـته ونـضجه وقـدرته على التميـيز والاختيار فتوطـدت بـيـنكم وبينه رابـطة الـصدق والمحـبة، وعـلاقة الـوفاء والإخلاص.”

وأكد بوغالي أن الأجواء الهادئة والملائمة التي جرت فـيها الانتخابات، والمـنافـسة الشـريفة بين فـرسان السباق، والنتائج المؤقـتة المعلن عـنها كانت واضحة جلية وجـوابا عـلى كل من راهـن عـلى قـلة وعي المواطـنـيـن بالرهانات والتحديات، فقد أرسـت هـذه الـمـحـطة قـواعـد الديمقـراطية وعـززت مكتسباتهـا، وكرست إرادة الشعـب في اخـتـياره الحـر السـيّـد والنزيه، فلم يـكن غريبا أن يمنحكم الشعـب الجـزائـري الأبي هـذه الـثـقـة، ويجعلها في أياديكم الآمـنة الـتي وبلا شـك سـتـقـوده إلى الـمـزيـد مـن الانـتـصارات بإذن اللّه.

وتابع ئيس المجلس:”نهنئكم الرئيس، ونعاهدكم عـلى الـمـضي معـكم بـصدق وإخلاص، حتى تكـتمل برامجكم الطـموحة التي قـطعـتم فيها أشـواطا كبيرة، وبفـضلها عاد الأمل للشعـب الجزائري من جـديـد، وهـا هـو الـيوم يتطلع تحت قـيادتكم إلى اسـتكمال الـبناء وتـثـبـيت الأركان، وتحـقـيق حـلـم الـشهـداء رحمهـم اللّه.”

وختم بالقول:”اللّه نـسأل أن يوفـقـكم لـما يحـبه ويـرضاه، وأن يسـدد خـطاكم ويبارك مـسعاكم، وأن يعـينكم عـلى تحـمل هـذه المـسؤولية الثـقـيلة وتـأدية أمانـتهـا. والجزائـر مـحروسة منتصرة بـإذن اللّه.. تـفـضـلوا رئـيـس الجمهـورية الموقر، بقبول أسمى آيات الـتقديـر والاحـتـرام.”