بوغالي يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, اليوم الثلاثاء, بتهانيه إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لسنة 1445هجرية.

ونشر بوغالي تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، قال فيها: “هنيئا للشعب الجزائري فرحته بعيد الفطر السعيد وهنيئا لأمتنا الإسلامية احتفالها بهذه المناسبة التي جاءت هذا العام وجروحها تنزف في عدة أوطان. أملنا للجزائر بمواصلة مسيرة النماء ورجاؤنا للأمة الإسلامية بمستقبل أكثر أمنا وإشراقا. تقبل الله منا ومنكم”.