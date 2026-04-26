بوغالي يهنئ المتوجين في الجودو والمتألقين في الجمباز

هنّأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الأحد، رجال ونساء الجزائر المنتصرة بمناسبة التتويج المتميز في البطولة الإفريقية للجودو التي احتضنتها نيروبي، باستعادة العرش القاري بعد تحقيق حصيلة بلغت 4 ذهبيات وفضية و4 برونزيات، إلى جانب الإنجازات البارزة في رياضة الجمباز بالكاميرون.

وجاء في تهنئة بوغالي عبر حسابه الخاص “تهانينا لرجال ونساء الجزائر المنتصرة على التتويج في البطولة الإفريقية. للجودو بنيروبي باستعادة العرش القاري بـ4 ذهبيات وفضية و4 برونزيات، ونبارك للبطلة كيليا نمور. ذهبية المتوازي، ولجنى لعروي ذهبية طاولة القفز في ياوندي، إنجازات تؤكد مكانة الرياضة الجزائرية وريادتها قارياً”.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذا التتويج يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الرياضة الجزائرية. على الصعيد القاري، مشيداً بالعزيمة الكبيرة التي أبان عنها الرياضيون الجزائريون في مختلف المنافسات. منوها بالإنجازات الفردية المتميزة، خاصة تتويج البطلة كيليا نمور بالميدالية الذهبية. في جهاز المتوازي، وتفوق البطلة جنى لعروي بإحراز الذهب في مسابقة طاولة القفز خلال منافسات أقيمت بياوندي.

وختم رئيس المجلس الشعبي الوطني تهنئته بالتأكيد على أن هذه النتائج المشرفة تعكس ريادة الرياضة. الجزائرية قارياً، وتؤكد قدرتها على مواصلة التألق ورفع الراية الوطنية في المحافل الدولية.

