بوغالي يهنئ المنتخب الوطني بتأهله إلى الدور المقبل من كأس العالم

هنّأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الأحد، المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهله إلى الدور المقبل من المونديال.

وثمّن بوغالي الأداء المشرف الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني خلال منافسات دور المجموعات.

وجاء في تغريدة لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبر حسابه الخاص: “هنيئًا لمنتخبنا الوطني بهذا التأهل المستحق إلى الدور المقبل من كأس العالم، أداء مشرّف يستحق كل التقدير”.

مضيفا “بالتوفيق لمحاربي الصحراء في مواصلة التألق ورفع راية الجزائر عاليًا”.

واختتم رئيس المجلس الشعبي الوطني تهنئته بتمنياته لمحاربي الصحراء بالتوفيق في بقية مشوارهم في كأس العالم، ومواصلة تقديم مستويات مشرفة تليق باسم الجزائر ورفع رايتها عاليًا.

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