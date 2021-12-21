بوغالي يهنئ سفير دولة قطر بالجزائر على نجاح دورة كأس العرب

هنّأ رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم الثلاثاء، سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمة، على نجاح دورة كأس العرب تحضيرا وتنظيما.

وغرّد بوغالي على تويتر قائلا:”سعدت اليوم بلقاء سعادة سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمة، هنأته على نجاح دورة كأس العرب تحضيرا وتنظيما.”

وأضاف:”تطرقنا إلى ضرورة تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات لاسيما العمل البرلماني و التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.”

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ابراهيم بوغالي يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

كما هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، في وقت سابق الشعب الجزائري خاصة وكل الشعوب الناطقة بلغة الضاد. باليوم العالمي للغة العربية المصادف لـ18 ديسمبر من كل سنة.

وأكد بوغالي بهذه المناسبة، أن إقرار الامم المتحدة له‍ذا اليوم العالمي ما هو إلا إنصاف لهذه اللغة العظيمة. وتكريم لقيمتها وثرائها وعطائها على مد العصور.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، بأن لغة القرآن الكريم، كان لها فضل السبق على ما تشهده الإنسانية اليوم من تقدم وتطور وإبداع.

وذلك بفضل ما لاقته من اهتمام العرب والمسلمين وما حملته من علوم ومن معارف.

وختم كلامه قائلا:”فهنيئا لنا وللشعوب العربية قاطبة بلغة الضاد في يومها العالمي”. و”هنيئا لهذا الحرف حامل لواء الحق، وأدامه الله تاجا على رؤوسنا وفخرا للأمة الماجدة”.

بوغالي: العلاقات بين الجزائر وكوريا متميزة ونسعى لتطويرها أكثر

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن العلاقات بين الجزائر وكوريا تكتسي طابعا متميزا ما يعكس وجهات النظر المتقاربة. والتعاون المتميز على جميع المستويات خاصه الإقتصادية والإستثمارية.

وفي إستقباله سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر “كيم شون” اليوم الإثنين بمقر المجلس. أكد بوغالي أن العلاقات المتميزة بين البلدين جسدته العديد من الزيارات المتبادلة الرسمية ذات المستوى العالي. والتي أثمرت بعدة اتفاقيات شراكه هامة ومختلفة بين البلدين.