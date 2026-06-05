بوغالي يهنئ طلبة الجزائر المتوجين في مسابقة هواوي العالمية بشنزن

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الجمعة، طلبة الجزائر بمناسبة تحقيقهم إنجازًا عالميًا متميزًا في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي بمدينة شِنزن الصينية، بعد تتويجهم بالجوائز الكبرى في منافسة دولية جمعت مشاركين من 100 دولة.

وقال بوغالي في تغريدة عبر حسابه الخاص: “هنيئًا لطلبة الجزائر هذا الإنجاز العالمي في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي بمدينة شِنزن الصينية. بعد تتويجهم بالجوائز الكبرى في منافسة جمعت مشاركين من 100 دولة. شرفتم الجزائر وأكدتم قدرة شبابها على التميز والتألق عالميًا”.

وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذا التتويج يعكس المستوى الرفيع الذي بلغه الطلبة الجزائريون في المحافل العلمية والتكنولوجية الدولية. ويجسد قدرتهم على رفع راية الجزائر عاليًا في مختلف التحديات العالمية.

وأضاف أن هذا النجاح يُعد مصدر فخر واعتزاز للجزائر، ودليلًا على ما يزخر به شبابها. من كفاءات واعدة قادرة على التألق والتميز في مختلف المجالات.