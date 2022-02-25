بوغالي يهنئ قوجيل بمناسبة تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس الأمة

زكى اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة للفترة التشريعية التاسعة 2022-2027.

وقال قوجيل “الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. مضيفا باللغة العامية “هو ممو عين الجزائر”. داعيا إلى الحفاظ على هذه المؤسسة التي تسهر على أمن الجزائر وشعبها وتقف أمام أي جهة تحاول المساس بها”.

وأضاف قوجيل “أنا رئيس هذا المجلس وهذا المجلس للجميع. أمارس الديمقراطية وأدعمها بالعمل الجماعي. يجب أن نكون مثاليين في كل القرارات التي نتخذها”.

كما خصص مجلس الأمة جلسته الأولى، اليوم الخميس، لإثبات عضوية الأعضاء المنتخبين والمعيّنين الجدد. في إطار عملية التجديد النصفي لأعضاء المجلس. كما، صوت بالأغلبية على قائمة أسماء أعضائه الجدد.

في حين، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، قد عين أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي وذلك لمدة 6 سنوات. كما جاء هذا الإجراء وفقا لأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين 2 و3 من الدستور.

وتم تعيين 26 عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي. حمزة آل سيد الشيخ، الوليد العقون، محمد رضا أوسهلة، قدور براجع، ليلى براهيمي، رابح بغالي، عبد الحق بن بولعيد. إضافة إلى بن علي بن زاغو، نورالدين بن قرطبي، جميلة بوباشا، أحمد بوزيان، فيصل بوسدراية، غازي جابري، حبيب دواقي. وكذا مقران رزقي، حمة شوشان، عزالدين عبد المجيد، محمد عمرون، بكري غومة، صالح لعوير، عبد الله مسك، عزوز ناصري. وعيسى نايلي، نجية وجدي دمرجي، دحو ولد قابلية، حسان يونس.