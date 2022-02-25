بوغالي يهنئ قوجيل بمناسبة تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس الأمة
تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني,ابراهيم بوغالي, بتهانيه لصالح قوجيل. بمناسبة تجديد أعضاء مجلس الأمة الثقة في شخصه لرئاسة المجلس خلال العهدة التشريعية التاسعة.
وحسب ما أورده اليوم الجمعة بيان للمجلس الشعبي الوطني جاء في رسالة التهنئة “يسعدني ان ابعث اليكم بكتابي هذا. محملا بكل عبارات التهنئة والتبريكات بنيلكم ثقة السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة مجددا. وإنني اغتنمها سانحة لأهنئ منهم من نال ثقة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وكذا من نالوا ثقة زملائهم المنتخبين المحليين”.
كما تقدم بوغالي بالشكر لمن اختار شخص صالح قوجيل لرئاسة مجلس الأمة. بالقول أن اختياره “جاء لكونه أثبت إخلاصه للوطن عبر مسيرة طويلة مكللة بالتوفيق والنجاح”.
مضيفا قوجيل “يتصف بخبرة وحكمة و تبصر بالغ بما تتطلبه المرحلة وما تستوجبه الظروف من استقرار للمؤسسات. في ظلال لحمة وطنية وجبهة داخلية متراصة وواعية بما يحاك ضد وطننا”.
واستطرد قائلا ”وإذ أسعد بالعمل والتنسيق معكم مجددا في إطار مهامنا البرلمانية. أجدد لكم, أيها المجاهد الفاضل, تهاني ودعواتي بسداد الخطى والتوفيق لأداء مهامكم خدمة للجزائر وللأمة”.
وقد تم امس الخميس تزكية صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة للعهدة التشريعية التاسعة. وذلك عقب جلسة إثبات عضوية الأعضاء المنتخبين الجدد والمعينين في إطار التجديد النصفي لأعضاء المجلس.
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تزكية صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة
زكى اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة للفترة التشريعية التاسعة 2022-2027.
وقال قوجيل “الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. مضيفا باللغة العامية “هو ممو عين الجزائر”. داعيا إلى الحفاظ على هذه المؤسسة التي تسهر على أمن الجزائر وشعبها وتقف أمام أي جهة تحاول المساس بها”.
وأضاف قوجيل “أنا رئيس هذا المجلس وهذا المجلس للجميع. أمارس الديمقراطية وأدعمها بالعمل الجماعي. يجب أن نكون مثاليين في كل القرارات التي نتخذها”.
كما خصص مجلس الأمة جلسته الأولى، اليوم الخميس، لإثبات عضوية الأعضاء المنتخبين والمعيّنين الجدد. في إطار عملية التجديد النصفي لأعضاء المجلس. كما، صوت بالأغلبية على قائمة أسماء أعضائه الجدد.
في حين، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، قد عين أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي وذلك لمدة 6 سنوات. كما جاء هذا الإجراء وفقا لأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين 2 و3 من الدستور.
وتم تعيين 26 عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي. حمزة آل سيد الشيخ، الوليد العقون، محمد رضا أوسهلة، قدور براجع، ليلى براهيمي، رابح بغالي، عبد الحق بن بولعيد. إضافة إلى بن علي بن زاغو، نورالدين بن قرطبي، جميلة بوباشا، أحمد بوزيان، فيصل بوسدراية، غازي جابري، حبيب دواقي. وكذا مقران رزقي، حمة شوشان، عزالدين عبد المجيد، محمد عمرون، بكري غومة، صالح لعوير، عبد الله مسك، عزوز ناصري. وعيسى نايلي، نجية وجدي دمرجي، دحو ولد قابلية، حسان يونس.