بوغالي يهنئ منتسبي الحماية المدنية بمناسبة يومهم العالمي

وجّه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، رسالة تهنئة إلى منتسبي الحماية المدنية، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية.

وفي رسالته أشاد بوغالي بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال ونساء هذا الجهاز في أداء مهامهم النبيلة. مؤكّدًا اعتزاز الجزائر بمن نذروا أنفسهم لحماية الأرواح والممتلكات، وتجسيد أسمى قيم الإنسانية والتضحية. بما يعكس المكانة المتقدمة التي بلغها جهاز الحماية المدنية على المستوى العالمي.

وجاء في تغريدة رئيس المجلس عبر حسابه الخاص: “في اليوم العالمي للحماية المدنية. نوجّه إليكم تحية اعتزاز وأنتم تؤدّون واجبكم النبيل بكل شجاعة وتفانٍ، مجسّدين أسمى معاني الإنسانية والتضحية. ومثبتين بكفاءتكم وتميّزكم المكانة المتقدمة التي بلغها جهاز الحماية المدنية على المستوى العالمي.”

كما نوّه إبراهيم بوغالي بالدور المحوري الذي يضطلع به منتسبو الحماية المدنية في مواجهة مختلف الأخطار. والكوارث، والعمل المتواصل في أصعب الظروف لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم. مؤكّدًا أن ما يتحلّون به من احترافية عالية وروح مسؤولية يعزّز ثقة المجتمع. في هذا الجهاز الحيوي ويكرّس مكانته كنموذج في خدمة الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور