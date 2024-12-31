بوغالي يهنئ نواب البرلمان بالسنة الميلادية الجديدة 2025

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، نواب البرلمان بالسنة الميلادية الجديدة 2025.

وكتب بوغالي عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: “بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025. يسعدني أن أقدم إلى السيدات والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني خالص التهاني والتبريكات. سائلا العلي القدير أن يعود عليكم هذا العام بالخير والبركات. وأن يوفقكم في خدمة الوطن والمواطن، وأن تكون على شعبنا وبلادنا سنة أخرى من البناء والتطور والرقي”.