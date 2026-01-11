بوغالي يوجّه رسالة دعم للخضر بعد نهاية مشوارهم في الكان

وجّه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رسالة دعم للاعبي المنتخب الوطني الجزائري بعد خروجهم من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ونشر رئيس المجلس الشعبي الوطني على حسابه عبر منصة X تغريدة كتب فيها: “نتيجة اليوم لا تمحو فخرنا بكم. وجهودكم ستبقى في قلوبنا”.

كما أشار بوغالي في رسالته إلى أن الخسارة لا تقلل من مكانة المنتخب الوطني، مؤكداً على التزامه ووقوف الأمة الجزائرية دائماً خلف لاعبيها، ومشجعاً الفريق على مواصلة العمل والجهد في المستقبل.

