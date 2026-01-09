بوغالي يُؤكد دعمه لترقية اللغة الأمازيغية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، دعم المجلس الشعبي الوطني لترقية اللغة الأمازيغية.

وقال بوغالي، في كلمة له خلال إشرافه، صباح اليوم الجمعة، على إعطاء إشارة انطلاق القطار المخصص لنقل الوفد المشارك في الاحتفال الوطني برأس السنة الأمازيغية يناير 2976، أن المجلس الشعبي الوطني سيواكب مسار ترقية اللغة الأمازيغية عبر إدراجها ضمن نشاطاته وبرامجه التواصلية والثقافية.

وأضاف بوغالي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تكريس الحضور المؤسساتي للأمازيغية. وتشجيع استعمالها داخل الفضاء البرلماني، وتعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف مكونات الهوية الوطنية.

كما أكد بوغالي أن هذا الاحتفال يعكس المكانة الراسخة للغة الأمازيغية ضمن مكونات الهوية الوطنية الجزائرية.

فيما شدد بوغالي على أن ترقية الأمازيغية تجسّد الإرادة السياسية الصادقة للدولة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وثمن بوغالي جهود المحافظة السامية للأمازيغية في خدمة اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وأعرب رئيس المجلس عن اعتزازه بكل المبدعين والباحثين الذين يسهمون في إثراء المشهد الثقافي الوطني. والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأمة الجزائرية.

وانطلقت اليوم الجمعة، الاحتفالات الرسمية والوطنية برأس السنة الأمازيغية “أفيون ن يناير” 2976 -2026. من الجزائر العاصمة نحو ولاية بني عباس مرورا بولاية بشار.

وتشمل التظاهرة كذلك جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها السادسة، المنظمة من قبل المحافظة السامية للأمازيغية.

وجرت مراسم الانطلاق من محطة القطار بمطار هواري بومدين، في مبادرة رمزية مرافِقة لهذا الحدث الوطني ذي البعد الثقافي والهوياتي.