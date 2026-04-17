بوغالي يُبحث ترقية التعاون البرلماني مع زامبيا وجنوب إفريقيا

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، لقاء ثنائيا مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، نيللي بوتيت كاشومبا موتي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، جرى اللقاء على هامش أشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجمهورية تركيا.

وتطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها، بما يعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتناول الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات البرلمانية، من خلال تعزيز جسور التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرص الطرفين على دعم الحوار والتشاور المستمر.

كما أجرى بوغالي، لقاء ثنائيا مع أنجيلا ثوكوزيلي ديديزا، رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا.

وجرى اللقاء على هامش أشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بـجمهورية تركيا.

وتناول اللقاء سبل الارتقاء بالتعاون البرلماني بين البلدين وتطويره، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في الرفع من مستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب إفريقيا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.